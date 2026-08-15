Gazzelilerin vatan aşkı

Soykırımcı İsrail yurtdışından Gazze Şeridi'ne dönen Filistinlilere fiziksel şiddet, tehdit, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı arama ve kişisel eşyalara el koyma gibi uygulamalarda bulunmasına rağmen Gazzelilerin gelişini durduramıyor. BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Ofisi, Gazze'ye dönenlerin maruz kaldığı ihlallerin insanlık dışı olduğunu belirterek kınadı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'ye dönen Filistinlilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda, daha önce ise Refah Sınır Kapısı'nda fiziksel şiddet, tehdit, aşağılayıcı muamele ve keyfi aramalara maruz kaldığına ilişkin raporların arttığını bildirmişti.

HER ŞEYE EL KOYUYORLAR

BM, yalnızca temmuz ayında bir günde Gazze'ye dönen 92 kişiden 54'ünün kişisel eşyalarının bir kısmına veya tamamına el konulduğunu belirtmişti. Bunlar arasında ilaçlar ve tıbbi yardımcı cihazların da bulunduğu kaydedilmişti. İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı katliamda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı. Öte yandan Filistinli yetkililerden yapılan açıklamada İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak için Filistin topraklarını gasp eden İsraillileri araç olarak kullandığını kaydetti. Batı Şeria'da yağma, talan, hırsızlık, yıkım ve saldırılarını sürdüren soykırımcı İsrail, 69 Filistinli hakkında daha suçlama yöneltmeksizin "idari tutuklama" kararı çıkardı.