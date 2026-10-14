Gazzeliye hayat hakkı yok

İsrail'in 10 Ekim 2025'te kabul ettiği ateşkes birinci yılını doldurdu. Ancak Gazze Şeridi'nde ne ölümler son buldu ne de 2.2 milyon Filistinlinin hayatını kuşatan abluka. Siyonist İsrail rejimi ateşkes kapsamında kabul ettiği hiçbir şarta uymuyor. Bir yandan saldırılar sürüyor diğer taraftan Filistinliler yokluk içindeki yaşam mücaelesi. İşte Gazze Şeridi'ndeki son duruma dair detaylar:

ABLUKAYLA SOYKIRIM

Tam kapasite çalışan hastane yok.

Sıradan bir antibiyotik ya da hayati önemdeki kanser ilacına erişemiyorlar.

21 bin hasta ve yaralının yurtdışına sevk edilmesi gerekiyor.

Yoğun bakım yatağı sayısı sadece 1 tane arttı.

Diyaliz cihazlarının oranı yüzde 17'den yüzde 12'ye geriledi.

2 bin 27 hasta tedavi için yurtdış-ı na sevk beklerken yaşamını yitirdi. Bu hastaların 264'ü çocuk, 505'i kanser hastasıydı.

Hâlâ enkaz altında 10 binden fazla kişi var.

Gazze'deki evlerin yüzde 95'i yıkıldı ve 1.5 milyondan fazla kişi barınma sorunu yaşıyor.

Bölgedeki su tesislerinin yüzde 90'u yok edildi ve hiçbiri onarılamadı.

3 yıllık soykırımda 10 binden fazla çocuk uzuv kaybı yaşadı ve hâlâ binlerceki protez bekliyor.

Soykırım boyunca 40 bin kişi kalıcı engellilik yaşadı ve İsrail tekerlekli sandalyelerin girişini bile kısıtlıyor.

İSRAİL BASINI: NETANYAHU TRUMP'I TEL AVİV ABD'Yİ KAYBETTİ

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran konularındaki öfkesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sırt çevirdiğini, Tel Aviv'in seçim öncesi Beyaz Saray'dan beklediği destek çağrılarının da boşa çıktığını vurgulayarak, "Netanyahu Trump'ı, İsrail ise ABD'yi kaybetti" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör