Gazze’nin altı da üstü de acı dolu

Terör rejimi İsrail'in ağır bombardımanla yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde hayatta kalabilen yaklaşık 2 milyon Filistinli zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Enkazlar ise on binlerce Filistinlinin cenazeleriyle doldu. Saldırılarda ölen ve yıkılan binaların enkazından imkansızlıklar nedeniyle ancak 3 yıl sonra çıkarılabilen 70 Filistinli için Gazze kentinde veda töreni düzenlendi. Onlarca Filistinli cenazede gözyaşları içinde sevdiklerine veda etti. Evine düzenlenen saldırıda 16 yakınını kaybeden Mahmud Muhammed Nebhan, enkazdan 8 kişinin naaşı ile bazı kemik parçalarının çıkarıldığını söyledi.

'SU İÇEMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ'

Saldırılarda evini ve 16 yakınını kaybeden bir diğer Filistinli Vail ed-Dibs ise eşinin enkazdan çıkarıldığını ama 3 yaşındaki kızına ulaşamadıklarını söyledi. Kızının ölmeden önceki son cümlesinin "su istiyorum" olduğunu anlatan Dibs, "Kızım su içmeden öldü. Enkaz altında onu bulamadık. Ona ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Dibs, "Onları enkaz altından çıkardık ve biraz olsun içimiz soğudu ama bu çok büyük bir acı. Ömür boyunca kapanmayacak bir yara" diye konuştu. Dibs, "insanların sabah kalktıklarında yanlarında sevdikleri insanları bulamamalarına artık bir son verilmesi için" dünyaya seslendi. Gazze'de enkaz altında hala binlerce Filistinli olduğu ifade ediliyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.