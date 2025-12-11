Gazze’nin ayağa kaldırılması insanlığın müşterek sorumluluğu

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabulüne atfen kutlanan 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı: Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında karşımıza çıkan mezalim, uluslararası kamuoyunun tüm gayretlerine rağmen, maalesef varlığını sürdürmektedir. 70 bini aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiği bu soykırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde zikredilen değerlerin ağır tahribata uğradığının açık bir göstergesidir. Dev bir enkaz yığınına çevrilen Gazze'nin bir an önce ayağa kaldırılması, tüm insanlığın Filistinlilere karşı müşterek sorumluluğudur. Gazze'de adil ve kalıcı barışa giden yegâne yol, ülkemizin de katkısıyla tesis edilen ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin en kısa sürede hayata geçirilmesidir. Ancak İsrail, hukuk ve kural tanımazlığını burada da göstermekte, 11 Ekim'den beri en az 370 Filistinliyi katlettiği saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmektedir. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması, Gazze'nin tekrar çatışmalara sürüklenmemesi açısından kritik önemdedir. Aynı şekilde Sudan'da akan kardeş kanının durması, ülkenin yeniden güven ve istikrar ortamına kavuşması amacıyla barış ve diyalog odaklı girişimlerimiz sürmektedir.

Türkiye olarak, tarihimizden devraldığımız güçlü mirasla dil, ırk, köken ayrımı yapmadan, başta gönül ve kültür coğrafyamız olmak üzere, dünyada insan hak ve onurunu savunmaya; küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz.

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün Gazze, Filistin ve Sudan başta olmak üzere, tüm dünyaya barış, huzur, istikrar ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

KIBRIS TÜRKÜ YALNIZ BIRAKILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Külliye'deki toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıda aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunması için atılan ve atılması gereken adımların değerlendirildiğini kaydetti. Duran, toplantıda ayrıca Türkiye'nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağının ifade edildiğini de kaydetti.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ BAHANESİYLE NEFRET SUÇU GÖRÜLMÜYOR

Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele beyannamedeki ilkelerin korunması bakımından hayati önemdedir. Nefret içeren suç ve söylemlerin görmezden gelinmesi, bunlara karşı gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanmaması, hatta çoğu zaman düşünce özgürlüğü bahanesiyle teşvik edilmesi asla kabul edilemez.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN SABIRLI VE SAMİMİYİZ

Eşzamanlı olarak yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mal olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, işbirliğinin ve huzurun bulunduğu terörüz bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz.