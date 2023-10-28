Gazze’nin dünya ile bağlantısı kesildi

İsrail işgal güçleri, 7 Ekim'de başlayan katliamlarını dün gece en şiddetli seviyeye çıkardı. Elektriğin ardından, 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin dış dünya ile bağlantısı da kesildi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi (Jawwal), İsrail'in çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun 'karadan, denizden ve havadan' bir saldırı başlattığını söyledi. Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da ve doğusundaki El Bureyic'de İsrail'in kara saldırılarına karşı koyduklarını, şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.İşgalci İsrail ordusu ise kara manevlarınının faaliyetlerinin genişletildiğini ancak bunun beklenen büyük kara harekatı olmadığını açıkladı.ABD ve Avrupa ülkeleri ise giderek tırmanan İsrail vahşetine bir kez daha sessiz kalırken, Al Jazeera muhabiri Wael al-Dahdouh yaşananları "Her yerde cesetler var, patlamalar herkesi vuruyor. 100'e yakın İsrail savaş uçağı Gazze'yi bombalıyor" sözleriyle aktardı.Filistinli gazeteci Younis Tirawi de "İnsanlar bombalanan yerleri bildirmek için ambulansları veya kurtarma ekiplerini arayamıyor.Gazze dışındaki insanlar, yakınları ve aileleriyle iletişime geçemiyor. Gazze'ye her 10 saniyede 1 bomba düşüyor" dedi. Saldırılara tepki gösteren BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings de "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı" ifadesini kullandı.Bu arada BM Genel Kurulu, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.