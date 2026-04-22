Gazze’nin inşasına 71 milyar $ gerekli

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası, 24 aylık çatışmanın ardından Gazze'nin yeniden inşası için 10 yılda 71.4 milyar dolar gerektiğini belirledi. Gazze'deki fiziksel altyapı hasarının 35.2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, ekonomik ve sosyal kayıplar ise 22.7 milyar dolar olarak tahmin edildi. Çatışmadan en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiğine ya da tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.