Gazze’nin işgal planına İsrail ordusundan onay

Siyonist ordudan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu sabah ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Zamir'in Gazze kentini işgal planının ana çerçevesini onayladığı bildirilirken, söz konusu toplantıda İsrail ordusunun bugüne kadar düzenlediği saldırıların yanı sıra dün Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıların da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde sonraki aşamalar için planın ana çerçevesi, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda sunuldu ve onaylandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Gazze Şeridi'nde bir işgal planına karşı çıktığı, Güvenlik Kabinesi'nde 7 Ağustos'ta yapılan toplantıda bazı bakanlarla sert tartışma yaşadığı basına yansımıştı.