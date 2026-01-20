Gazze’nin kazananı Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gazze Barış Kurulu"na davet etmesinin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yürütme Kurulu'nda yer almasının İsrail'de yarattığı kriz sürüyor. BBC'de yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, kurulun "İsrail ile koordine edilmeden" oluşturulduğunu ve bunun "İsrail politikasına aykırı olduğunu" açıkladı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze'de "herhangi bir 'idari komite'ye ihtiyaç olmadığını" savundu. Trump'ın kararına tepki gösteren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üssü boşaltma vaktinin geldiğini iddia etti. Muhalefet lideri Yair Lapid gelişme için "İsrail için diplomatik bir başarısızlık" dedi.

'ERDOĞAN'IN MUTLAK ZAFERİ'

Öte yandan Gazze'de şekillenen yeni siyasi tablo İsrail basınının gündeminden düşmüyor. Kanal 12 televizyonu "İsrail, İran'a odaklanırken Gazze'deki Türk tuzağını gözden kaçırıyor" başlığını attı. Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi kaybettiğini ve bu boşluğu Türkiye'nin dolduracağını kaydetti. Maariv gazetesi ise "Erdoğan'ın mutlak zaferi" başlıklı haberinde, Gazze'de oluşan tablonun en büyük kazananının Türkiye olduğunu vurguladı.

BAKAN FİDAN'DAN YOĞUN DİPLOMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR, DRAM DERİNLEŞİYOR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin daha naaşı hastanelere götürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 71 bin 550'ye yükseldi. Filistinli mülteci kamplarındaki derme çatma çadırların neredeyse tamamı sert kış koşulları nedeniyle kullanılamaz hale gelirken yaklaşan yeni bir fırtınanın yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin dramını daha da derinleştireceği belirtildi.