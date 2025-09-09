Gazze’nin sesini dünyaya haykırdılar ‘Terk edilmişlik vardı’

Türkiye adına Refah Sınır Kapısı'na giden Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyet, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve bölgede yaşanan insani krizi dünyaya haykırdı. Heyette yer alan milletvekilleri, izlenimlerini SABAH gazetesine anlattı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Hasan Basri Yalçın, "Refah Kapısı, yardımların Gazze'ye ulaşması için adeta bir nefes borusu konumunda" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, ziyaretin sembolik mesaj taşıdığını belirterek, "Bizler, İsrail'in Filistin'e ve Gazze'ye yönelik insani yardımların ulaştırılmasına çıkardığı engelleri uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmak için oradaydık. Çünkü Refah sınırı kapanırsa insanlar daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Mısır tarafının, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassas yaklaşımını olumlu karşıladığını belirterek, "Yol boyunca yardım TIR'ları vardı, işlemleri bekleyen çok sayıda TIR gördük" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Serin "Refah'ta hayatın döngüsünü görmedik. Orada mağduriyet ve çok kötü duygular vardı. İnsanın doğasına yakışmayan bir coğrafya gördük; ölüm kokuyordu" dedi.

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İsrail'in zulmüne 'dur' dedik. İnanıyoruz ki İsrail'in zulmü ilelebet sürmeyecek. O zulüm bir gün bitecek. Uluslararası kurum ve kuruluşların bütün dünya devletlerinin liderlerinin aynı hassasiyetle bu zulme dur demesini istiyoruz" dedi.