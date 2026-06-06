Gazze’nin umudu iki vicdanlı yürek

İsrail'in Gazze saldırılarında ailesini ve evini kaybeden Filistinli animatör Feda Talal ed-Daur, palyaçoluk yaparak Filistinli çocukları, kanlı saldırıların etkisinden bir nebze de olsa kurtarmaya çalışıyor. Yaklaşık 15 yıldır animatörlük yapan Daur, gülmeyi unutan çocukları güldürmek ve saldırıların travmatik etkisinden uzaklaştırmak için aynanın karşısına geçip kendine makyaj yapıyor, palyaço kıyafetlerini giyerek çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için tüm gücüyle uğraşıyor. Öte yandan Hollandalı aktivist, İsrail'in Filistin'deki zulmünü 12 yıldır tek başına protesto ediyor. Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, "Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum." diyerek zulme direniyor.

İSTENMEYEN ÜLKE İSRAİL

Dünyada İsrail'e karşı artık nefret en üst seviyelere ulaşıyor. İsrail'e yönelik "olumsuz" düşüncelerin ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkelerinin de içinde bulunduğu birçok ülkede çoğunlukta olduğu ortaya çıktı. ABD merkezli Pew Research şirketine göre 36 ülkenin çoğunluğunda İsrail hakkında "olumsuz" görüşler daha yaygın çıktı.