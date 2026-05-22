Gazze’nin umutları Türkiye’ye getirildi

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı son açıklamasında, "85'i Türk 422 Küresel Sumud Filosu aktivisti ülkemize getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıların, Türkiye'ye getirilmesi için İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na 3 uçak seferi düzenlendi. Toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerinde olan uçaklarla, tahliyeyi talep eden filo katılımcılarının tamamı Türkiye'ye getirildi. Gazze ablukasını delmek için yolan çıkan filoda en az 85 Türk aktivist bulunuyordu.

Filonun adı olan Sumud, Arapça "sebat" anlamına geliyor ve Filistin topraklarında İsrail işgaline karşı gündelik hayatta uygulanan şiddetsiz direniş için kullanılıyor.

AVRUPA'YA İKİYÜZLÜLÜK TEPKİSİ

Sumud aktivistlerine İsrail işgal askerlerinin canlı yayında yaptığı işkencelere Batılı bazı liderlerin tepki vermemesi sosyal ağlarda sert şekilde eleştirildi. "Söz konusu kendi vatandaşlarınız olunca, kameralar önünde İsrail'e sesinizi çıkarmış gibi yapıyorsunuz. İkiyüzlüsünüz. İsrail o işkencelerin çok daha beterini her gün Filistinlilere yapıyor. Bu duruma ise hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz" denildi. Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, İtalya ve Polonya gibi ülkeler İsrail elçisini bakanlığa çağırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca aktivistlere kötü muamelede bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunulacağını duyurdu.

İŞKENCELERİ ANLATTILAR

Yaralı aktivist Ömer Arslan: Plastik mermiyle ateş ediyorlardı. Beni yakalayıp ayaklarıma ateş ettiler. 4 kişi başımı tutup duvara vurmaya başladı. Türk'üm dediğimde, 8 kişi daha çok dövdü. Acı çektiğimden değil, bebeklere yardım edemediğin için ağladım.

İtalyan Milletvekili Dario Carotenuto: Gözüme yumruk yedim, bir süre görme kaybı yaşadım.

İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani: Diğerlerinden daha az olsa da dövüldük ve tekmelendik.