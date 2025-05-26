Gazze’nin yüzde 77’sini ‘soykırım yaparak’ işgal etti

Barbar İsrail ordusu 20 aydır soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde genişlettiği kara saldırılarıyla birlikte katliama devam ediyor. Gazze hükümeti, İsrail ordusunun yaklaşık 20 aydır Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırım, zorla tahliye ve etnik temizlik politikasıyla bölgenin yüzde 77'sini işgal ettiğini bildirdi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 53 bin 939'a yükseldi. İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinin Meşaile bölgesindeki Ebu Şilbi ailesine ait çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişilik aile yok oldu. Söz konusu aile, daha önce saldırılar nedeniyle Refah'tan bölgeye sığınmıştı. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesine düzenlenen hava saldırısında, gazeteci Hassan Mecdi Ebu Verde ile ailesinden bazı fertler yaşamını yitirdi.Deneyimli yardım görevlisi Eşref Ebu Nar ve eşi de evlerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

SARAYBOSNA'DA 'GAZZE MAHKEMESİ' KURULUYOR

Bosna-Hersek'te bugün Gazze Mahkemesi kurulacak. Birleşmiş Milletler Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk'ın liderliğinde kurulan bir halk mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi girişimi, 29 Mayıs'ta sona erecek. Toplantılarda, sömürgeci soykırım, apartheid, zorunlu nüfus transferi, sivillerin korunması ve BM sisteminin yetersizlikleri gibi konular ele alınacak. Ekim ayında da İstanbul'da nihai kararın verileceği duruşma yapılacak. Bu oluşumla savaş ihlallerine dikkat çekilecek.