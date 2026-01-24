Gazze’ye 20’nci ‘iyilik gemisi’ yola çıktı

Gazze'de acil ihtiyaçları karşılamak için yapılan yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor. Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, 20. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

20 BİN TON YARDIM

Gemide, gıda, hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 1400 ton temel insani yardım malzemesi yer alıyor. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, "İyilik Gemisi"yle Türkiye'nin dayanışma ve insanlık duygusunun Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi. Tanık, "Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık" dedi. Ramazan ayına yaklaşıldığını hatırlatan Tanık, 20. "İyilik Gemisi"nin yalnızca bir yardım seferi değil aynı zamanda ramazanın ruhuna yakışan bir gönül seferi olduğunu dile getirdi.