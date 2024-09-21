Gazze’ye ‘365 gün öldük’ foto çekimli destek

İsrail'in 7 Ekim'de Filistin'e yönelik başlattığı ve Gazze'de soykırıma dönüştürdüğü saldırıların 365 gündür devam ettiğini ve her gün öldüklerini belirten fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, stüdyosunda 365 fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Engin Uzun, Gazze'de 365 gün boyunca ölen çocuk, kadın ve yaşlı insanlara dikkat çekmek amacıyla 7'den 70'e 365 fotoğraf çekimi yaptı. Engin Uzun'un bu projesine Gazze olayına duyarlı olan birçok vatandaş fotoğraflarını çektirerek destek verdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademisyenlerinden Sevda Köyüstü ve psikoloji öğrencisi Sema Nur Güven de Uzun'un "365 gün öldük" temalı fotoğraf çekimine destek verdi.