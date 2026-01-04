Gazze’ye 5 milyon 200 bin TL bağış toplandı

Osmaniye'de İl Müftülüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerdeki cami ve Kur'an kurslarında yapılan kermeslerde Gazze için 5 Milyon 200 Bin TL yardım toplandı. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı toplanan yardım hakkında bilgi verdi. Vali Yılmaz, "Burada toplanan yardımlar Gazze'deki çaresiz, orada zulme uğrayan kardeşlerimize ulaşacak. Hep onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Elimizden gelen gayretle de destek olmaya çalışıyoruz. İl Müftümüzü, Müftülük personelimizi gösterdikleri bu dayanışma ve hayırseverlikten dolayı tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah" dedi.