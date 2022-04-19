Gazze’ye bomba yağdı

İsrailordusu, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin kaynaklarına göre, İsrail'e ait savaş uçakları, önceki gece Han Yunus'taki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait silah üretim atölyesine 6'dan fazla füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde birden fazla noktaya saldırı düzenlendiğini ve Hamas'a ait silah üretim atölyesinin imha edildiğini duyurdu. Saldırının Gazze'den ateşlendiği belirtilen rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu.BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını görüşmek üzere bugün acil olarak toplanıyor. Mescid-i Aksa'daki olaylar sonrası Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebiyle BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrıldı. Kapalı yapılacak oturumda, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti ve orantısız güç kullanımı ele alınacak. Sükûnet çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her iki taraf liderlerini kötüleşen durumun sakinleşmesine yardım etmeye davet etmişti.