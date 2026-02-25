Gazze’ye bu kez 100 gemi gidecek
İlk olarak 2008'de başlayan ve ablukayı kırmak için sivil girişimlerin gerçekleştirdiği Gazze filoları birleşiyor. Özgürlük Filosu ile Sumud Filosu isimli oluşumları artık ortak hareket edeceği duyuruldu. Barış aktivistleri Özgürlük ve Sumud Filosu adıyla birleşti. Filo, önceki girişimlerden daha güçlü ve kitlesel bir şekilde, İsrail'in yıllardır devam eden işgal ve abluka politikasına karşı dünyanın birçok farklı ülkesinden 100'ü aşkın gemi ve tekne ile 29 Mart'ta İspanya'dan denize açılmayı planlıyor. Filonun yol haritasına ilişkin bugün açıklama yapılacak. Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetimi tarafından düzenlenen basın toplantısında, önceki filolarda aktif olarak yer almış Madleen ve Sumud katılımcısı Şuayb Ordu, Sumud Katılımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, filoya katılabilmek için BM Genel Sekreterliği'nden istifa eden Chloe Ludden ve çok sayıda aktivist bulunacak. Mavi Marmara Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek Platformu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu da filo organizasyonuna destek veriyor.