Gazze’ye dönen Filistinli anneden dehşet iddiaları! “Ellerimizi ve gözlerimizi bağladılar”

İsrail’in uzun süre kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye dönen 5 çocuk annesi Rotana Ebu Abid, yaşadığı zorlukları ve İsrail askerlerinin uyguladığı kötü muameleleri anlattı. Han Yunus’ta konuşan Filistinli anne, sınır geçişi sırasında psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ve çocuklarıyla tehdit edildiklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 16:45

İsrail'in yaklaşık 2 yıl işgal ederek kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye dönen Rotana Ebu Abid, yaşadığı zorlukları, İsrail askerlerinin uyguladığı işkenceyi, yiyecek ve içecek girişini bile engelleyen sıkı kısıtlamalarını anlattı. AYLAR SONRA GAZZE'YE DÖNDÜ İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'un Beni Süheyla bölgesinden yerinden edildiğini anlatan Ebu Abid, Mart 2025'te tedavi amacıyla annesiyle birlikte Mısır'a gittiğini ve yaklaşık 11 ay Ariş kentinde kaldığını söyledi. Uzun bir ayrılığın ardından Gazze'ye dönme fırsatı bulduğunu ifade eden Filistinli anne, yaşadığı zorluklara rağmen topraklarına geri dönmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

"GAZZE'Yİ TERK ETMEYİN" ÇAĞRISI Gazze'ye dönüş sürecinin zorlu geçtiğini belirten Ebu Abid, insanların topraklarını terk etmemesi gerektiğini savundu. Göçe zorlandıklarını öne süren anne, Gazze'nin halkıyla var olacağını ifade ederek benzer durumda olan Filistinlilere geri dönme çağrısında bulundu. Uzun süre çocuklarından ayrı kaldıktan sonra Gazze'ye dönmek için büyük sıkıntılara katlandığını söyleyen Ebu Abid, "Gazze'ye dönmeyelim diye bize kötü davrandılar. Mesajım şudur; geri dönmelisiniz. Yahudiler baskı da yapsa ne yaparsa yapsın dönmelisiniz. Geri dönün ve hiçbir fırsatı kaçırmayın." şeklinde konuştu. SINIR GEÇİŞİNDE KÖTÜ MUAMELE Sınır geçişi sırasında uluslararası kuruluşların bulunmadığını söyleyen Ebu Abid, saatlerce bekletildiklerini ve İsrail askerlerine teslim edildiklerini ifade etti. Kadınlara kötü davranıldığını öne süren Filistinli anne, "Ellerimizi ve gözlerimizi bağladılar, psikolojik baskı uyguladılar" ifadelerini kullandı.