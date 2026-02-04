Gazze’ye dönen Filistinli anneden dehşet iddiaları! “Ellerimizi ve gözlerimizi bağladılar”
İsrail’in uzun süre kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye dönen 5 çocuk annesi Rotana Ebu Abid, yaşadığı zorlukları ve İsrail askerlerinin uyguladığı kötü muameleleri anlattı. Han Yunus’ta konuşan Filistinli anne, sınır geçişi sırasında psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ve çocuklarıyla tehdit edildiklerini ifade etti.
İsrail'in yaklaşık 2 yıl işgal ederek kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye dönen Rotana Ebu Abid, yaşadığı zorlukları, İsrail askerlerinin uyguladığı işkenceyi, yiyecek ve içecek girişini bile engelleyen sıkı kısıtlamalarını anlattı.
AYLAR SONRA GAZZE'YE DÖNDÜ
İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'un Beni Süheyla bölgesinden yerinden edildiğini anlatan Ebu Abid, Mart 2025'te tedavi amacıyla annesiyle birlikte Mısır'a gittiğini ve yaklaşık 11 ay Ariş kentinde kaldığını söyledi. Uzun bir ayrılığın ardından Gazze'ye dönme fırsatı bulduğunu ifade eden Filistinli anne, yaşadığı zorluklara rağmen topraklarına geri dönmekten vazgeçmediğini dile getirdi.
"GAZZE'Yİ TERK ETMEYİN" ÇAĞRISI
Gazze'ye dönüş sürecinin zorlu geçtiğini belirten Ebu Abid, insanların topraklarını terk etmemesi gerektiğini savundu. Göçe zorlandıklarını öne süren anne, Gazze'nin halkıyla var olacağını ifade ederek benzer durumda olan Filistinlilere geri dönme çağrısında bulundu.
Uzun süre çocuklarından ayrı kaldıktan sonra Gazze'ye dönmek için büyük sıkıntılara katlandığını söyleyen Ebu Abid, "Gazze'ye dönmeyelim diye bize kötü davrandılar. Mesajım şudur; geri dönmelisiniz. Yahudiler baskı da yapsa ne yaparsa yapsın dönmelisiniz. Geri dönün ve hiçbir fırsatı kaçırmayın." şeklinde konuştu.
SINIR GEÇİŞİNDE KÖTÜ MUAMELE
Sınır geçişi sırasında uluslararası kuruluşların bulunmadığını söyleyen Ebu Abid, saatlerce bekletildiklerini ve İsrail askerlerine teslim edildiklerini ifade etti. Kadınlara kötü davranıldığını öne süren Filistinli anne, "Ellerimizi ve gözlerimizi bağladılar, psikolojik baskı uyguladılar" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARIYLA TEHDİT EDİLDİ
Ebu Abid, çocuklarıyla tehdit edildiğini belirterek, "Bizi 3 saat boyunca bir çadırdan ötekine, bir subaydan diğer subaya götürdüler. Beni çocuklarımdan ayırmak istediler. Çocuklarımla Gazze'de bir araya gelemeyeceğimi söylediler. Yani 'çocuklarını al ve bir an önce Gazze'den çık, Gazze'de yasak' dediler." diye konuştu.
ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARINI YANLARINA ALMASINA DAHİ İZİN VERİLMEDİ
Ebu Abid, büyük zorluklar ve sorgulamaların ardından Gazze'ye girebildiği için şükrederek, "Sadece 12 kişinin Gazze'ye girmesine izin verdiler. 4 otobüs vardı, hasta ve refakatçilerinden oluşan 40 kişiyi Ariş'e geri gönderdiler." dedi.
Birçok Filistinlinin birden fazla çantayla Gazze'ye girmesine izin verilmediği için Ariş'e geri döndüğünü belirten Ebu Abid, "Herkesin sadece bir çanta getirmesine izin veriyorlardı. Yiyecek, içecek hatta çocuklar için oyuncak bile getirmenize izin vermediler. Herkesin bir telefon ve şarj aleti getirmesine izin verdiler. Küçük el fenerimi bile elimden aldılar." ifadelerini kullandı.