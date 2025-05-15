Gazze’ye gece boyunca saldırı: Onlarca Filistinli katledildi
İsrail ordusu, Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 45 Filistinliyi katlederken, Batı Şeria’da da bir evi roketle bombaladı.
Sağlık kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.
İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinli yaşamını yitirdi, birçoğunun durumu kritik olmak üzere en az 60 kişi yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.
Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.
İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.
BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİNİN EVİ BOMBALANDI
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.
İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.
İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.
Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.
Tubas kentinde de İsrail ordusunun kuşattığı evde patlama meydana geldi.
KATLİAMIN BOYUTU GENİŞLİYOR
İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.