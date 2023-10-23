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Giriş Tarihi: 23.10.2023 01:52

Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için ikinci yardım konvoyunun, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirildi.

AA
Gazze’ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın gıda, ilaç ve su taşıyan 14 TIR'ın Gazze'ye girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığını ifade etti.

Ebu Muhsin, TIR'ların Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) teslim edileceğini ve sonrasında Filistinlilere dağıtılacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye giren 14 TIR'la ilgili, "insani yardıma çok ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı daha" değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 20 TIR'dan oluşan ilk yardım konvoyu 21 Ekim'de Gazze'ye girmişti.

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Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
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