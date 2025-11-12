Gazze’ye insani yardım için Zikim Sınır Kapısı açıldı

COGAT tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda, bugün Zikim Sınır Kapısı Gazze'ye insani yardım kamyonlarının girişine açıldı. Yardımlar, Savunma Bakanlığı Kara Sınır Kapıları İdaresi tarafından yapılan güvenlik kontrollerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara teslim edilecek" denildi.