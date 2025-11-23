Gazze’ye sağanak ve su baskını uyarısı yapıldı

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Gazze'de yeni bir alçak basınç dalgasının, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarların etkili olmasının beklendiğine işaret edildi.

ALTYAPI YOK EDİLDİ

Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ının tahrip olması ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Sivil Savunma Müdürlüğünün kötü hava koşullarına karşı gereken tedbirleri almada sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

İŞ İŞTEN GEÇMEDEN ÖNCE!

Yakıt sıkıntısının giderilmemesi durumunda çadırları su basacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına "iş işten geçmeden ve alçak basınç sistemi Gazze'yi etkisine almadan önce" Sivil Savunma Müdürlüğünün ihtiyacı olan yakıtın sağlanması çağrısı yapıldı.

10 GÜN ÖNCE SU BASMIŞTI

Gazze'yi yaklaşık 10 gün önce alçak basınç dalgası vurmuştu. Şiddetli yağış ve esen rüzgarlarla birlikte Filistinlilerin çadırlarını su basmıştı.