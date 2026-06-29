Gazze’ye sağlık ambargosu

İsrail, Gazze'deki insani dramı derinleştiriyor. İşgal yönetiminin onay vermemesi nedeniyle, durumu kritik olan ve acil tıbbi müdahale bekleyen Gazzeli hastaların tedavi amacıyla yurt dışına tahliye edilmesi son dakikada iptal edildi. Hastalar ölüme terk edildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 70 hasta arasında 5 kişiye onay verildi.





ÜÇ CEPHEDE KATLİAM

Sözde ateşkese rağmen Katil İsrail, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'da kan dökmeye devam ediyor. İşgal ordusu son 24 saatte Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi'deki çadırları insansız hava araçlarıyla hedef aldı; bir kız çocuğu dahil 3 Filistinli katledildi. Toplam can kaybı 73 bin 54'e ulaştı. Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 17 sivil gözaltına alındı. Öte yandan, terör devleti İsrail, Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını da pervasızca delmeyi sürdürüyor. Yerel kaynaklara göre, ülkenin güneyindeki sınır kasabalarına düzenlenen hava saldırıları sivil yerleşimleri açıkça hedef aldı.