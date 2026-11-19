Gazze’ye Türk eli
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla başlattığı yardım çalışmaları kapsamında içinde sıvı yağ, salça, un, tuz, çay, şeker ve çeşitli bakliyat ürünlerinin yer aldığı paketleri, vakfın bölgede işbirliği yaptığı temsilciler aracılığıyla ailelere ulaştırdı. Yardımlardan faydalanan Filistinli aileler, desteklerinden dolayı Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Türk halkına teşekkür etti. TDV, bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmak için 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yardım çalışmalarını sürdürüyor.