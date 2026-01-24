Gazze’ye yardım engeli çocukları hayattan koparıyor: 10 çocuk soğuktan öldü

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, soğuk hava koşulları ve insani yardım eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

3 AYLIK BEBEK SOĞUĞA YENİK DÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 aylık Ali Ebu Zur'un, aşırı soğuk nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, yeterli barınma, ısınma ve sağlık hizmetlerine erişemeyen çocukların soğuktan korunamadığını ifade ederek, hayatını kaybeden çocuk sayısının 10'a ulaştığını açıkladı.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.