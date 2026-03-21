Gazze’ye yardımlar yüzde 80 azaldı

İsrail'in ABD ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından insani krizle boğuşan Gazze Şeridi'ne giren yardım miktarında yüzde 80 düşüş yaşandığı bildirildi. Haaretz gazetesinin ABD'nin Gazze Anlaşması'nı denetlemek amacıyla İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin verilerine dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin İran'a saldırıları başlatmasıyla tüm sınır kapılarını kapattığı Gazze'de insani yardım miktarında ciddi düşüş olduğu belirtildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar öncesi bölgeye haftalık 4 bin 200 insani yardım tırının girdiği ancak, saldırıların başladığı ilk hafta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarını kapatma kararıyla bu sayının 590'a düştüğü aktarıldı. Gazze Şeridi'ne giren insani yardım tırı sayısının saldırıların ikinci haftasında yalnızca 1137'de kaldığına dikkat çekildi. İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. ABD baskısıyla söz konusu kararından geri adım atmak zorunda kaldığı basına yansıyan İsrail, 3 Mart'ta Kerem Ebu Salim daha sonra ise Refah Sınır Kapısı'nı sınırlı olarak yeniden açmıştı.

ENKAZLARDA BAYRAM NAMAZI

Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını İsrail saldırılarında yıkılan Yermuk Camisi enkazında ve çevresinde kıldı.