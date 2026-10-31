Gazze’ye yok Oleşki’ye var

Batı'nın kirli yüzlü bir kez daha tarihe geçti. Rusya'nın yasadışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde dün büyük bir tahliye gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın isteğiyle iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağlandığı bildirilmişti. Savaş mağdurlarının açlık çektiği ve ot yiyerek hayatta kaldıkları basına yansımıştı. Ateşkesin ardından dün kente 25 otobüs ve bir dizi ambulans gönderildi. Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova bölgede insani operasyonu yürüttü. Kentte zor durumdaki 750 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN İZİN YOK

Dünya Oleşki'de olması gereken insani müdahaleyi izlerken Gazze Şeridi'nde ise bir yılı aşkın süredir insanlık tarihine kara leke olarak geçecek bir durum yaşanıyor. Katil İsrail ordusunun soykırım saldırılarıyla 175 binden fazla kişiyi yaraladığı ve tıbbi imkânların kısıtlı olduğu Gazze Şeridi'nde 21 bin 468 Filistinlinin bölge dışında tedavi olmak için beklediği biliniyor. Bunlardan 6 bin 430'u öncelik verilen vakalar arasında yer alıyor. Katil İsrail'in sınır kapılarını art arda ve aniden kapatması nedeniyle ateşkes anlaşmaları arasında olmasına rağmen Filistinli hasta ve yaralılar güvenli bölgelere çıkarılamıyor.

Yaralı sayısının 175 bini aştığı Gazze'de kronik hastalıklar ve uzun vadeli tedavi ihtiyacının yanı sıra binlerce uzuv kaybı vakası da bulunuyor. İsrail'in hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması ve tıbbi malzemelere ek olarak jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın girişini de kısıtlaması, sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor. Gazze Şeridi'nde hastalar tarihi geçmiş ilaçları kullanıyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tarihi geçmiş insülin ilaçlarını kullanmak zorunda kalan Tip 1 diyabet hastası 10 yaşındaki Emir Cuha, hayatta kalmak için her gün yeni bir mücadelenin içine giriyor.

EL HALİL 8 GÜNDÜR TAM KUŞATMA ALTINDA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti ve çevresindeki baskın, saldırı ve ablukasını 8 gündür sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri yoğun asker ve zırhlı araç sevkiyatıyla kentin El-Cilde ve Deyr Bahha mahallelerine baskın düzenledi. El Halil Belediyesi'nden 27 Ekim akşamında yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan askeri saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinliye ulaştı.