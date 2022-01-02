Gazze’yi hedef alan İsrail’e Hamas’tan sert çıkış: Suç dosyasını kabartıyorsunuz

"YENİ BİR SUÇ DAHA EKLEDİ"

İsrail'in siciline yeni bir suç daha eklediğini vurgulayan Kasım, Filistin direnişinin, "halkı savunma ve kutsal mekanları özgürleştirme görevini yerine getirmeye devam edeceğini" kaydetti. Hamaslı yönetici Kasım, Filistin özgürleşinceye ve halkı da topraklarına yeniden dönene kadar silahlı direnişin sürdürüleceğini aktardı.