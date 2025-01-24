Gazze’yi onlar denetleyecek: ABD’li özel güvenlik şirketleri oraya gidiyor

Safe Reach Solutions şirketinin internet sayfasının 2025'te oluşturulması, faaliyet, finansman ve personeli hakkında bilgi paylaşılmaması ve sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapılmamış olması da dikkati çekti.

Haberde, ABD'li yetkililerin, İsrail'in, söz konusu özel güvenlik şirketlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen ve gelecekte Gazze'yi yönetmesi planlanan uluslararası bir gücün çekirdeğini oluşturması ümidi taşıdığı fakat bu iki ülkenin henüz işin içinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.