Soykırımcı İsrail'in 15 aydan uzun süren Gazze Şeridi'ndeki katliamlarından sağ kurtulan ve defalarca kez yerinden edilen Filistinliler, çadırlarda zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışırken ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal planına karşı topraklarından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Ateşkes sonrası Filistinliler, bölgedeki şiddetli rüzgar ve yağışlarla baş etmeye çalışıyor. İsrail'in öncelikli yardım ve barınma malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girmesini kasten geciktirmesi nedeniyle bölge halkının her geçen gün yaşam mücadeleleri daha da zorlaşıyor. Binlerce Filistinli, geriye kalan tek sığınakları olan çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.Filistinliler, şartlar ne derece zorlu olursa olsun Gazze'den göç etmeyeceklerini, Gazze'den göç etmektense topraklarında ölmeyi tercih edeceklerinin altını çizdi. Şiddetli fırtına nedeniyle parçalanan ve büyük bölümünün uçup giden çadırının kalıntılarını toplayan Ebu Cemal Halife, yaşadıkları ağır acılara rağmen ve henüz geri dönmelerine izin verilmeyen topraklarına bağlı olduklarını ifade etti. Halife, "Evler yıkılsa da çadır kurup orada yaşayacağız. Gazze'den gönüllü olarak göç etmeyeceğiz. Balıklar suda ne kadar yaşarsa yaşasın, dışarı çıktıklarında ölürler. Biz de Gazze halkıyız ve onun dışında bir yerde yaşayamayız" sözlerine yer verdi.Deyr el-Belah kentindeki ikinci kış mevsimini sığındıkları derme çatma çadırda geçiren ismini vermeyen 80 yaşındaki yaşlı kadın ise, gitmek yerine derme-çatma çadırlarda kalmayı tercih ettiğini belirtti. Yaşlı kadın, "Gazze'yi terk etmeyeceğiz. Burası bizim vatanımız. Bunda kararlıyız. Mısır veya Ürdün'e göçü kabul etmiyoruz" diyerek topraklarına olan bağlılıklarını vurguladı. Gazzeli kadın, Filistinliler, her ne kadar yavaş olsa da Gazze'yi taş üstüne taş koyarak yeniden inşa edeceklerine olan inançlarını dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına dünya genelinde tepkiler sürerken ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı yeni bir iddia ortaya attı. Ajansın haberine göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan önceki gün İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a sunuldu. Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia etmiş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti.