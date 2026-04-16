Gazze’yi unutma dünya

Siyonist İsrail rejimi, Gazze soykırımını başlattığı 7 Ekim 2023'ten ABD çerçeveli ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'e kadar bölgedeki tüm yapıları yerle bir etti. Gazze'yi koca bir enkaz yığınına çeviren katiller ordusu ateşkesten sonra da Gazze'yi insansızlaştırma hedefine ulaşmak için katliamlarını sürdürdü. Dünya İran'la savaşa kilitlenmişken, Lübnan'ı işgale başlayan İsrail bir yandan da gözlerden ırak tutulmaya çalışılan Gazze'de kan dökmeye devam etti. İsrail son 2 günde Gazze'de insanların son sığınağı olan sivil kampları bombaladı. Şati Mülteci Kampı ve Cibaliya Beled bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı Halave Kampı hava saldırılarında hedef oldu. Her iki saldırıda toplam 21 kişi hayatını kaybetti.





YAHYA'YA ZOR VEDA...

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki El-Nafak Caddesi'nde bir polis aracını hedef aldı. 4 Filistinlinin öldüğü saldırıda o sırada cadde kenarında oyun oynayan 3 yaşındaki Filistinli Yahya El-Melahi de yaşamını yitirdi. Anne ve babasının Yahya'ya vedası yürekleri dağladı.





HAYATA BİR DEĞNEKLE TUTUNDULAR

Gazzeli Cihad Hamid, İsrail saldırısında kırılan bacağını tedaviye erişemediği için kangren olunca kestirmek zorunda kaldı. Hamid, kentte kaldığı derme çatma çadırda minik oğlu ve eşiye zor şartlarda yaşam mücadelesini sürdürüyor. Hamid koltuk değnekleriyle çadıra su ve gıda taşırken oğlu da hayata o değneklerle tutunuyor.

ATEŞKESTEN BU YANA 765 KATLETTİLER

GAZZE'DE ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 765 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 140 kişinin yaralandığı, 760 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 344'e, yaralı sayısının da 172 bin 242'ye yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İNSANİ ABLUKA

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de her alanda insani kriz yaşanırken özellikle sağlık alanındaki çaresizlik her geçen gün derinleşiyor. İsrail'in yardımlara getirdiği kısıtlamalar, kritik ilaç ve malzeme eksikliği, yerle bir edilen hastaneler ve Gazze Şeridi genelindeki kamplarda yaşayan 1.2 milyon Filistinliye dayatılan korkunç yaşam koşulları krizi derinleştiriyor.



TRAVMASINI RESİMLE UNUTUYOR

GAZZE'nin Deyr Belah kentinde bir çadırda yaşayan 12 yaşındaki Filistinli Mena Vail Aşur'un İsrail saldırısında ağır yaralanması sonucu bir bacağı ampute edildi. Mena, yaşadığı travma ve zorlukları protez bacağına resim yaparak atlatmaya çalışıyor.





BASKETBOL TUTKUSU ANILARDA KALDI

Gazzeli basketbol oyuncusu Faris Eymen Mansur, İsrail saldırısında omurgasında meydana gelen hasardan dolayı kısmi felç geçirerek yürüme yetisini kaybetti. İsrail saldırıları öncesinde Gazze ligindeki Bureyc takımında oynayan 25 yaşındaki basketbolcu, Bureyc Mülteci Kampı'nda anılarıyla yaşıyor.



KAYBETTİKLERİNİN ENKAZINDA YAŞIYOR

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 41 yaşındaki Filistinli Refik Bedran, İsrail saldırılarında yıkılan evinin enkazında kayıp aile fertlerini bulmaya çalışıyor. Enkaz yanında kurduğu çadırda yaşayan Bedran, 'Ben ve ölüm ikiz gibiyiz' diyerek acılarını paylaşıyor.