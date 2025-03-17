Gece kulübünde yangın dehşeti: 59 ölü 155 yaralı

Kuzey Makedonya, onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile sarsıldı. Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçana şehrindeki The Pulse adlı gece kulübünde geçtiğimiz gece yerel saatle 03.00'te yangın çıktı. Binden fazla kişinin bulunduğu kulüpteki yangında ilk belirlemelere göre 59 kişi hayatını kaybetti, 22'si ağır 155 kişi de yaralandı. Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

POLİTEKNİK CİHAZINDAN ÇIKTI

Yangın, ülkenin popüler hiphop ikilisi ADN'nin konseri sırasında başladı. İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, konserde ışık efekti için yer verilen piroteknik kullandığını ve bunun da çatının alev almasına neden olduğunu söyledi. Kolay tutuşabilen malzemeden yapılmış tavanın alev almasıyla yangın kısa sürede tüm kulübe yayıldı ve yoğun bir duman oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gece kulübünde kaos yaşandığı anlaşılıyor. Yangından etkilenenlerin aile üyeleri hastanelerin ve Kocani belediye binasının önünde toplanarak yetkililerden daha fazla bilgi istedi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE

Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Dışişleri Bakanlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.