Gece kulübünün çatısı çöktü: 44 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 44 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de yaralandı. Bu sırada sahnede olan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralılar arasında olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Luis Abinader, gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyduğunu, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalıştığını söyledi.