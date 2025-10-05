Geleceğin meslekleri: Marangoz, tesisatçı ve elektrikçiler

Yapay zekâ gibi hızla gelişen yeni teknolojilerle birçok mesleğin varlığı riske girdi. ABD'li çip şirketi Nvidia CEO'su Jensen Huang, gelecekte elektrikçi, tesisatçı ve marangoz gibi mesleklerin üniversite diploması gerektirmeden yüksek kazanç potansiyeli taşıyacağını savundu.

Huang, "Eğer elektrikçi, tesisatçı ya da marangoz olursanız, altın değerinde olacaksınız" diyerek bu mesleklerin ekonomide önemli atak yapacağını ve talebin her yıl katlanarak artacağını vurguladı. Huang ile aynı görüşte olan BlackRock CEO'su Larry Fink, ABD'de fabrika ve inşaat işçileri açığının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

İHTİYAÇ BÜYÜK

Ünlü CEO, yapay zekâ teknolojisindeki hızlı büyümenin, devasa veri merkezlerinin inşasını zorunlu kıldığını belirtti. Bu durumun, daha önce benzeri görülmemiş bir istihdam alanı oluşturduğunu vurgulayan Huang, gençlere meslek okullarına yönelmeleri konusunda çağrı yaptı. Huang, "Eğer elektrikçi, tesisatçı, marangoz olursanız bilin ki tüm bu (veri merkezi) fabrikalarını inşa etmek için yüz binlerce uzmana ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.