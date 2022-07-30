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Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:55 Son Güncelleme: 30.7.2022 16:57

Genç kadın Joe Biden’ın korumasını ifşa etti! İsrail ziyaretinde akılalmaz iddia

Genç kadın Joe Biden’ın korumasını ifşa etti! İsrail ziyaretinde akılalmaz iddia

ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında İsrail’e kritik bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dünyanın gündemine oturan ziyaretin ardından ortaya atılan bir iddia olay yarattı. Ziyaret öncesi bölgeye Biden’ın güvenliğini sağlamak için  giden yakın korumanın genç bir kadına saldırdığı, İsrail basınında manşetlere oturdu. İsrailli kadın, saldırıyı, “Öleceğimi sandım, hiçbir şey yapamadım” sözleriyle anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. İsrail ile bir dizi anlaşmaya imza atan Biden'ın ziyareti sonrası ülke medyası yeni bir iddiayla çalkalandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Biden'ın İsrail'e gelişinden tam bir hafta önce, ABD Başkanı'nın güvenliği sağlamaktan sorumlu Gizli Servis ekibi, ülkeye gitti.

Biden'ın bölgedeki güvenliğinden sorumlu yakın korumalarından biri ise bu günlerde bir skandala imza attı. Yakın korumalardan biri tarafından darp edildiğini söyleyen 30 yaşındaki İsrailli kadın Tamar Ben-Haim, o anları İsrail medyasında anlattı.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Ben-Haim, evine doğru yürürken saldırıya uğradığını söyledi. Buna göre, olay yerine yakın bir noktadaki gece kulübünde yüksek alkol tüketen ve sarhoş olan Gizli Servis ajanı, yanında başka bir ajanla birlikte yürürken Tamar Ben-Haim ile karşılaştı.

Alkollü olan koruma, durduk yere kadına saldırdı. Kadını defalarca kez yumruklayan Gizli Servis ajanı, yanındaki diğer ajan tarafından durduruldu.

Ben-Haim o anları, "Öleceğimi sandım, hiçbir şey yapamadım. Benden çok daha fazla güçlüydü. Çok savunmasız hissettim. Göğsüme defalarca kez yumruk attı. Nefesim kesildi. Kendimi kum torbası gibi hissettim." sözleriyle anlattı.

ANINDA SERBEST BIRAKILDI

Saldırganın, ABD Başkanı'nın koruması olduğundan haberi olmayan kadın, korumanın fotoğrafını çekip polisi aradı. İsrail polisi, saldırganı gözaltına aldı. Ancak tutukladıkları kişinin Biden'ın koruması olduğunu öğrenen polisler, saldırganı serbest bıraktı. Korumaysa, serbest kalmasının hemen ardından ilk uçakla ABD'ye gönderildi.

Ben-Haim ise gerçeği iki hafta sonra öğrendi. Genç kadın saldırı sonrası günlerce yataktan çıkamadığını, göğsünde morluklar oluştuğunu ve psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını söyledi. Doğup büyüdüğü bölgede ilk defa böyle bir şey yaşadığını ifade eden Tamar Ben-Haim, saldırının etkisinden hala çıkamadığını ifade etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Gizli Servis basın sözcüsü, "Soruşturma yürütülüyor, görevi askıya alındı" açıklamasında bulundu. Ancak İsrail basını, saldırgan ABD Başkanı korumasının hala görevine devam ettiğini iddia etti.

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Genç kadın Joe Biden’ın korumasını ifşa etti! İsrail ziyaretinde akılalmaz iddia
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