Genç kadın Joe Biden’ın korumasını ifşa etti! İsrail ziyaretinde akılalmaz iddia

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Ben-Haim, evine doğru yürürken saldırıya uğradığını söyledi. Buna göre, olay yerine yakın bir noktadaki gece kulübünde yüksek alkol tüketen ve sarhoş olan Gizli Servis ajanı, yanında başka bir ajanla birlikte yürürken Tamar Ben-Haim ile karşılaştı.

Alkollü olan koruma, durduk yere kadına saldırdı. Kadını defalarca kez yumruklayan Gizli Servis ajanı, yanındaki diğer ajan tarafından durduruldu.

Ben-Haim o anları, "Öleceğimi sandım, hiçbir şey yapamadım. Benden çok daha fazla güçlüydü. Çok savunmasız hissettim. Göğsüme defalarca kez yumruk attı. Nefesim kesildi. Kendimi kum torbası gibi hissettim." sözleriyle anlattı.