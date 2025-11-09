Genç sürücü Florida’yı dehşete düşürdü: Polisten kaçarken ölümcül kazaya neden oldu

ABD’nin Florida eyaletinde genç bir sürücü polisten kaçarken gece kulübüne girdi. Feci kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

AA

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Tampa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre otoyolda otomobiliyle tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücü, polislerin durdurma girişiminden kaçtı.

Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.