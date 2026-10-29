Gençler sosyal medyadan bıktı

Dünyanın dört bir yanında sosyal medya ve ekran bağımlılığının gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dair yeni araştırmalar çıkmaya devam ediyor. Ülkeler gençleri korumak için ardı ardına kararlar alırken ana akım medyada da sosyal medyanın zararlı etkilerine yönelik haberler yayınlanıyor. Son olarak İngiltere'de yayın yapan Guardian gazetesi çok geniş bir "gençlerin sosyal medya bağımlılığı" dosyası hazırladı. "Sosyal hayatım tamamen çöktü: Z kuşağı teknoloji devlerine karşı harekete geçiyor" başlıklı haberde 1997-2012 yılları arasında doğan yeni neslin yaşadığı sorunlar ele alındı. İşte haberde öne çıkan detaylar:



UYGULAMALARI SİLİYORLAR



Nisan ayındaki bir araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 60'ı kendisini sosyal medya bağmlısı olarak kabul ediyor.

Üçte biri, son bir yıl içinde telefonundan birçok sosyal medya uygulamasını sildi.

Gazeteye konuşan Kanada'da üniversite öğrencisi Nelissa Moukoudi, Instagram ve TikTok kullanmaya başladıktan sonra sosyal hayatının ciddi biçimde gerilediğini söyledi.

Gençler hayatlarının artık sadece okul ve sosyal medya arasında döndüğünü fark etti ve bundan rahatsız olmaya başladılar.

Sosyal medya sitelerinin kendilerini ekran bağımlısı hale getiren algoritmalarına karşı savaş açtılar ve artık daha az dikkat isteyen telefon uygulamalarına yönelmeye başladılar.

Gençler ekran bağımlığının ruh hallerinde yıkıcı etkiler yaptığının farkına vardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör