Gençlerde felç riskinde korkutan alarm
Dünya genelinde yapılan sağlık araştırmalarını yayınlayan Science Daily sitesindeki bir habere göre gençler arasında felç geçirme riski artıyor. Cincinnati Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının ortaklığıyla yürütülen çalışma kapsamında 1993 ile 2020 arasındaki inme vakalarını haritalandırdı. 27 yıllık süreçte 20 ile 54 yaş arasındaki bireylerin incelendiği çalışmada, genç yetişkinlerdeki inme insidansının 100 bin kişide 33.9 vakadan 62.2 vakaya yükseldiği belgelendi. Uzmanlara göre felç riskinin artmasının arkasında hareketsizlik, hiper tansiyon ve artan diyabet verileri var.
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