Gençleri dijital bağımlı yapmaktan yargılanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji ve internet firmaları olan Meta ve Google'ın çocuklarda dijital bağımlılık yaratmakla suçlandığı tarihi dava ABD'de görülmeye devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Los Angeles Country bölgesinde bir mahkemede görülen çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında ifade verdi. Davacılar, Instagram'ın yanı sıra YouTube, TikTok ve Snapchat gibi platformların sahibi olduğu şirketlerin de gençleri bağımlılık yapıcı özellikleri bilinçli şekilde geliştirdiğini iddia ediyor.

Altı hafta sürmesi beklenen dava, teknoloji şirketlerini özellikle sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisi sebebiyle sorgu altına alan ilk yasal süreç olması bakımından önemli görülüyor. Zuckerberg, ifadesinde Meta'nın kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesini isteyip istemediği sorusuna, "Sürdürülebilir bir topluluk inşa etmeye odaklanıyorum" değerlendirmesinde bulundu ve "Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" belirterek platformun çocuklara zarar verdiği iddialarını reddetti.

ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLELER

Ülke genelinde aynı şikâyetle açılan 1000'den fazla davanın ilki Los Angeles'ta 4 Şubat'ta başlamıştı. Sosyal ağlar nedeniyle çocuklarını kaybeden aileler duruşmada hazır bulundu.