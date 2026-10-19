Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransa'da Büyükelçi Demirer'i ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa’da, Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’i ve Askerî Ataşeliği ziyaret etti.
Genelkurmayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da Büyükelçi Yunus Demirer'i ve Askeri Ataşeliği ziyaret ettiği bildirildi.
Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
🗓️ 19 Ekim 2026 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da, Paris Büyükelçimiz Sn. Yunus Demirer'i ve Askerî Ataşeliğimizi ziyaret etti. #TürkSilahlıKuvvetleri #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/2ETGKiu8O6— TSK (@TSKGnkur) October 19, 2026
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