Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransa’da Büyükelçi Demirer’i ziyaret etti

Genelkurmayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da Büyükelçi Yunus Demirer'i ve Askeri Ataşeliği ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör