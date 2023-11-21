George Weah kaybetti! Liberya’nın yeni cumhurbaşkanı Boakai

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Davidetta Browne Lansanah, yaptığı açıklamada, 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda verilen oyların tamamının sayıldığını belirtti.
Lansanah, seçimde ana muhalefetteki Birlik Partisinin (UP) adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 78 yaşındaki Boakai'nin oyların yüzde 50,64'ünü, iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) adayı 57 yaşındaki George Manneh Weah'ın ise yüzde 49,36'sını aldığını duyurdu.
NEC Başkanı Lansanah, "Liberya'da Joseph Nyumah Boakai'nin seçildiğini ilan ediyorum" dedi.
Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.
Seçimin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 43,8'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu Weah ve yüzde 43,4'ünü alan 78 yaşındaki Boakai yarışmıştı.