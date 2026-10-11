Gerçekler İsrail’i çıldırttı

Gazze'de on binlerce Filistinliyi katleden terörist İsrail'in suç dosyasını Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçiren ve Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varan Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi İsrail'i rahatsız etti. Ödülün açıklanmasının ardından 'Gazze kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem Nobel Komitesi'ni hem de Pillay'ı hedef aldı. Netanyahu, Güney Afrikalı hukukçuyu "Yahudileri şeytanlaştırmaya çalışan bir fanatik" olarak nitelendirdi. "Nobel Komitesi ahlaki pusulasını kaybetti" diyen Netanyahu "En prestijli ödüllerinden birini, Yahudileri şeytanlaştırmaya katkıda bulunan bir fanatiğe verdi" ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Pillay'ı yalan ve nefreti teşvik etmekle suçladı. İsrail basını da gerçekleri ortaya koyan Pillay'ın ödül almasından rahatsız oldu. The Times of Israel, İsrail'in ödülü, "İsrail karşıtı nefreti ve önyargıyı meşrulaştırmak için ödülün araçsallaştırılması" olarak nitelendirdiğini aktardı.

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız" dedi. Kararın Pillay'ın Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. UCM, Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD ise karar şiddetle karşı çıkmıştı. Öte yandan İngiltere, Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda dışişleri bakanları, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

22 BİN ÇOCUĞU KATLETTİLER

İsrail ordusunun, ateşkesin yıldönümünde Gazze kentinin doğusu ve batısında sivilleri hedef aldığı iki hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1481 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 254 kişi yaralandı. Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Soykırım Savaşının 3 Yılı" başlıklı raporuna göre, hayatını kaybedenlerin 21 bin 976'sını çocuklar, 11 bin 301'ini kadınlar, 5 bin 405'ini yaşlılar ve 35 bin 555'ini erkekler oluşturuyor. Raporda, hayatını kaybeden çocukların 1125'inin bir yaşından küçük olduğu, 5 yaşından küçük çocuklarda can kaybının 5 bin 444'e ulaştığı belirtildi. Savaş sırasında dünyaya gelen 612 çocuğun öldürüldüğü, çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakasının kaydedildiği aktarıldı.