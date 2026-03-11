Gerçekleri çarpıtan New York Times’a protesto

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Amerikan New York Times gazetesinin ABD ve İsrail'in İran'da rejimi değiştirmek için başlattığı gayri meşru operasyonla ilgili haberlerde kullandığı dil savaş karşıtları tarafından protesto edildi. 200'e yakın öğrencinin öldüğü Tahran'daki okul saldırısını bir missilleme olarak niteleyen gazete saldırgan tarafın İran olduğunu öne sürdü. Protestocular gazetenin Gazze işgalinde de aynı dili kullandığını söyleyerek 'Ellerinin Kan kırmızı', 'Savaşa hayır', 'Filistin'e Özgürlük sloganları attı.