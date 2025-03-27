Geri manevra sırasında kaza: Sürücü boğularak öldü

İtalyan'ın kuzeybatısındaki Torino kentinde Vittorio Meydanı yakınlarında bir yolcu otobüsü geri manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştü.

Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) tarafından yapılan açıklamada, suda yürütülen çalışmalarda otobüs şoförünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Otobüsün ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.