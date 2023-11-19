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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Gerilimi daha da artıracak ‘idam’ adımı

Gerilimi daha da artıracak ‘idam’ adımı
İsrail, bugün "Filistinli tutuklulara idam cezası" öngören yasa tasarısını görüşecek. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Meclis, pazartesi günü (20 Kasım) Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacak" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini istedi.
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Gerilimi daha da artıracak ‘idam’ adımı
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