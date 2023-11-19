Gerilimi daha da artıracak ‘idam’ adımı

İsrailbugün "Filistinli tutuklulara idam cezası" öngören yasa tasarısını görüşecek. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Meclis, pazartesi günü (20 Kasım) Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacak" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini istedi.