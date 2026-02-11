Gezani Tropikal Siklonu’nda 20 kişi hayatını kaybetti

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda binanın çökmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Madagaskar Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gezani'nin ülke genelinde ilerlemesi nedeniyle birçok bölge için kırmızı alarm verildiği, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulunulduğu duyuruldu.