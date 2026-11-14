Gezegen, hegemonların insafına bırakılamaz
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, COP31 kapsamında düzenlenen"Liderler Zirvesi Orman Etkinliği"nde konuştu. G7 ve G20 toplantılarında iklim krizine ilişkin endişelerin yerini sessizliğe bıraktığını vurgulayan Lula da Silva, "Gelecek nesillerin hayatta kalmasından çok silahlar ve gümrük tarifeleri hakkında konuşmaya başladık. Gezegenimiz hegemonların mücadelelerinin insafına bırakılamayacak. Kuraklıklar, seller, orman yangınları ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, milyonlarca insanın yaşamının bir parçası haline geldi. Aileler, canlarını, evlerini, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybediyor. İklim felaketlerinin yol açtığı göçlere silahlı çatışmalar ve ekonomik nedenlerle yaşanan göçler de ekleniyor. Kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde diplomasi, kapıların kapandığı yerlerde yeni fırsatların kapısını aralamayı bilmelidir" dedi. Lula da Silva, "Türkiye'deki COP31'de Brezilya'yı temsil etmek büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Burada gördüğüm ilgi bana değil Brezilya halkına gösteriliyor"ifadelerini kullandı.
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