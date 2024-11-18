Giderayak dünyayı ateşe atıyor

BEYAZ Saray'dan ayrılmasına sayılı günler kalan ABD Başkanı Joe Biden'ın aldığı ATAMCS füzesi kararı tepki çekti.Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., Biden'ı eleştirerek "Askeri-endüstriyel kompleks savaşı kışkırtıyor. Koltuğu bırakmadan üçüncü dünya savaşını başlattığından emin olmak istiyor gibi" paylaşımında bulundu.Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, X hesabındaki paylaşımında plana ilişkin, "Liberaller savaşı sever" ifadesini kullandı.ABD'li milyarder Elon Musk da Biden'ın kararını eleştirerek "Sorun şu ki, Rusya da aynı şekilde yanıt verecek" dedi.Trump'ın en yakın dış politika danışmanlarından Richard Grenell kararı eleştirdi ve X hesabından "İktidardan ayrılmadan önce savaşı tırmandırıyorlar" dedi.