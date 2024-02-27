Gine’de genel grev nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişi öldü

Başkent Konakri'de temel gıda maddelerinin fiyatının düşürülmesi, medyaya uygulanan sansürün sona erdirilmesi ve tutuklu bir sendikacının serbest bırakılması için dün başlayan genel grev ikinci gününde devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşları, neredeyse tüm sektörlerde süresiz başlatılan genel grevin talepleri karşılanana kadar devam edeceğinin altını çiziyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Konakri'de hayat durma noktasına gelirken, bazı banliyölerde çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yarbay Mamadi Doumbouya, 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetime el koymuştu.

Doumbouya yönetimindeki askeri hükümet, protestoları yasaklamış ve bazı televizyon ve radyo kanallarının yayınını kesmişti.

Son olarak 19 Şubat'ta Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümet, gerekçe göstermeksizin feshedilmiş, hükümet üyelerinin mal varlıkları dondurulmuş, pasaportlarına el konulmuştu.