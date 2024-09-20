Gine’de katliam sorumlusu yakalandı: Cezaevi firarisiydi

CEZAEVİNDEN KAÇIRILMIŞLARDI

Konakri'deki Coronthie Cezaevinde tutuklu bulunan Camara ve Pivi ile o dönem hükümetin çeşitli kademelerinde bulunan Moussa Tiegboro Camara, Yamoussa Conte ve Blaise Gomou, Kasım 2023'te hapishaneden firar etmişti. Camara ve diğer 4 kişinin hapishaneye baskın yapan özel bir komando birliği tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

Camara ve 3 kişi aynı gün yakalanmış ancak Pivi bulunamamıştı. Camara'nın avukatı, müvekkilinin kaçmadığını, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla hapishaneden çıkarıldığını iddia etmişti.